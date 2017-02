Sendezeiten

Berlin hat einen neuen knuddeligen Eisbär-Star - und der hat jetzt auch einen Namen: Fritz!

Er ist der neue Star des Berliner Tierparks, der kleine Eisbärjunge, der im November auf die Welt gekommen ist.

Er ist das erste Eisbärenjunge in dem Zoo seit 22 Jahren. Derzeit ist die Eisbärenfamilie für die Besucher noch nicht zu sehen. Aber die Aufregung ist schon groß! Unsere Kakadu-Reporterin Nicole Silbermann hat sich auf den Weg in den Tierpark gemacht, um zu erfahren, wie es dem kleinen Eisbärenkind geht: Es ist ordentlich gewachsen, putzmunter und wird langsam sogar schon ein bisschen frech ... Da passt doch sein Name bestens: Fritz! Den hat eine Jury aus mehr als 5000 Vorschlägen ausgewählt.