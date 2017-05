Sendezeiten

Viele Erfindungen sind von der Natur abgeschaut: so der Fallschirm, der Klettverschluss oder Regenkleidung, an der das Wasser abperlt. Bionik nennt sich die Wissenschaft, die Fähigkeiten von Pflanzen anderweitig nutzbar zu machen.

Wie sind die Menschen eigentlich auf die Idee gekommen, den Klettverschluss zu erfinden? Oder den mit Leim beschichteten Fliegenfänger, an dem die Fliegen kleben bleiben? Ganz einfach: Sie haben die Ideen aus der Natur geklaut und dann in ihren Labors und Werkstätten nachgebaut. Bionik nennt man diese Wissenschaft. Die Kinderreporter haben versucht, darüber mehr in Erfahrung zu bringen.