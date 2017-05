Sendezeiten

Freitag, den 13., halten viele für einen Unglückstag, an dem Pech und Unheil praktisch vorprogrammiert sind. Am Freitag, den 13. Mai 1927, stimmte das: An diesem Tag krachte es an der Berliner Börse.

Viele Menschen verloren auf einen Schlag viel Geld. Aber warum ist das passiert? Lag das wirklich an dem Unglücksdatum? Wohl eher nicht. Die Kakadu-Reporterkinder Jonathan, Mila und Ludwig haben nachgeforscht und den heutigen Chef der Berliner Börse nach den wirklichen Ursachen dieses Schwarzen Freitags in der deutschen Geschichte gefragt.