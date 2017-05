Sendezeiten

Blumen und Bäume können nicht weglaufen, wenn sie in Gefahr sind. Aber sie haben ihre eigenen Methoden, sich gegen Angreifer zu wehren. Und da sind sie ziemlich schlau ...

In Märchen und Fantasy-Geschichten können Bäume manchmal sprechen. Und in der Wirklichkeit? Wissenschaftler belauschen die Bäume und versuchen herauszufinden, mit wem sie "reden" und was sie sonst noch können. Woher weiß zum Beispiel der Akazienbaum, dass eine Giraffe kommt, um seine Blätter abzufressen? Und wie wehrt er sich dagegen? Und was wiederum lassen sich die Giraffen einfallen, um die Akazienbäume auszutricksen? Oder wie schützen sich Tomaten vor gefrässigen Raupen?

Ulrike Klausmann hat sich in der Pflanzenwelt umgehört und Erstaunliches erfahren ...