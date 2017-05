Sendezeiten

Mamas sind einfach da, ganz normal. Doch wie sind die Mütter heutzutage? Was machen sie anders als die Väter? Und wie war es früher?

Eine Mutter ist alles gleichzeitig: Königin, Superheldin, Putzfrau, Trösterin, Köchin, Vorleserin, Chauffeurin... Mütter kümmern sich einfach um alles. Doch wie war das im Mittelalter oder vor 200 Jahren, waren sich Kinder und Mütter da auch so nah wie heute? Haben sie damals auch so viel Zeit miteinander verbracht?

Ole, Marlene, Silas, Marie und Lena erzählen von ihren interessierten, nicht fehlerfreien und liebevollen Müttern, von deren Stärken und Schwächen. Und wir schauen in einige Bücher, was da so über Mütter und Kinder steht.